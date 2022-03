Sie überrascht mit einem neuen Look. Gigi Hadid (26) ist seit Jahren extrem dick im Geschäft: Zuletzt lief sie zum Beispiel bei der Fashion Week in New York für den Designer Michael Kors über den Laufsteg und posierte mit ihrer Schwester Bella (25) nackt für eine Kampagne des Luxuslabels Versace. Jetzt veränderte das Supermodel sein gefragtes Aussehen jedoch: Gigi hat sich ihre Augenbrauen gebleicht!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man sie jetzt auf einem Balkon in Paris für ein Shooting posieren. Dabei präsentierte Gigi einen weiten braunen Mantel, der ihre schlanken Beine zur Geltung brachte, sowie blaue Schnür-High-Heels mit farblich passenden Ohrringen. Doch an ihrem Styling fiel vor allem eins auf: Gigis dunkle Augenbrauen sind jetzt platinblond und fast nicht mehr sichtbar! Das Model scheint sich mit seinem neuen Styling auf jeden Fall sehr wohlzufühlen, den es winkte den Zuschauern bei dem öffentlichen Shooting zwischen seinen Posen fröhlich zu.

Bei den Fotos handelt es sich um Aufnahmen für die Marke des verstorbenen Modeschöpfers Virgil Abloh. Nachdem der Designer im vergangenen November an Krebs gestorben war, hatten Gigi und viele andere Prominente emotionale Statements geteilt. "Er wird zutiefst vermisst, geschätzt und von mir und all den Menschen gefeiert werden, die das Glück hatten, um ihn herum zu arbeiten", hatte die 26-Jährige unter gemeinsame Bilder auf Instagram geschrieben.

