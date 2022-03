Jetzt bricht Fat Comedy sein Schweigen. Der Komiker hatte Oliver Pocher (44) am Rande des Comeback-Boxkampfs von Felix Sturm (43) am Samstagabend ins Gesicht geschlagen. Die Ohrfeige saß so fest, dass der Podcaster sogar fast vom Stuhl kippte. Das zeigen Videoaufnahmen, die Fat Comedy daraufhin im Netz veröffentlicht hat. Doch was steckt hinter dem Angriff? Nun meldet sich der TikToker selbst zu Wort.

"Es war ein spontanes Ereignis, ich habe emotional überreagiert, aber ich stehe dazu und bereue nichts. Es kam aus der Situation heraus", erzählte Fat Comedy alias Omar gegenüber Bild. Er wolle die ganze Sache zwar nicht verharmlosen, betonte aber: "Ich habe keinen erschossen oder umgebracht, sondern nur eine geklatscht. Das wird jetzt völlig falsch aufgegriffen." Außerdem bat er Olli zu einem Gespräch: "Ich würde mich gerne mit ihm an einem Tisch setzen und ihm erklären, warum das passiert ist."

In dem Video, das der Hobby-Rapper inzwischen gelöscht hat, bemerkte er: "Alles im Leben kommt zurück, Herr Pocher – auch dein ekelhafter Charakter holt dich eines Tages ein." Olli selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Ganzen geäußert. Dafür aber seine Ehefrau Amira (29). "Letzte Nacht hat ein arbeitsloser, halbstarker Möchtegern-Rapper oder Comedian oder was er sein will, meinem Mann eine Backpfeife verpasst – aber eine ordentliche", wetterte die Moderatorin in ihrer Instagram-Story gegen Omar.

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2021 in Köln

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher

