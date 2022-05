Elon Musk (50) und Amber Heard (36) führten eine kurze, aber wilde Romanze! Aktuell dominiert die Schauspielerin im Rahmen des brisanten Verleumdungsprozesses gegen Johnny Depp (58) die Schlagzeilen. Darin kommt die Aquaman-Darstellerin nicht gerade gut weg. An dem Gerichtsspektakel sollte eigentlich auch Ambers Ex Elon Musk teilnehmen. Sein Anwalt teilte jedoch mit, dass der Unternehmer doch nicht aussagen werde. Doch was für eine Beziehung führten Amber und Elon eigentlich? Promiflash blickt mit euch auf ihre Liebe zurück.

Erstes Aufeinandertreffen

Amber und Johnny trennten sich 2016. Im darauffolgenden Jahr wurde ihre Scheidung vollzogen. The Mirror zufolge lernte Amber Elon bereits im Jahr 2013 am Set des Films "Machete Kills" kennen. Der 50-Jährige spielte eine kleine Rolle in dem Streifen. Danach verloren sie sich zunächst aus den Augen. Nach der Trennung von Johnny ließen sie jedoch im Mai 2016 den Kontakt wieder aufleben und begannen sich zu treffen. Daraus entwickelte sich eine wilde Romanze.

Ihre Beziehung

Ihre Liebe schien sehr turbulent gewesen zu sein. Zwischenzeitlich kursierten Gerüchte, dass Amber bereits während sie mit Johnny zusammen war, was mit Elon hatte. Angeblich soll die 36-Jährige sogar auch mit Elon und dem Model Cara Delevingne (29) eine Dreiecksbeziehung geführt haben. Gegenüber Page Six stellte der SpaceX-Gründer jedoch klar: "Cara und ich sind Freunde – wir wurden nie intim." Außerdem betonte er, dass er, während Amber noch mit Johnny verheiratet war, sich nie "in ihrer Nähe" aufgehalten habe.

Ihre Trennung

Amber und Elon waren insgesamt etwa ein Jahr zusammen. 2017 trennten sie sich, kamen jedoch kurz darauf wieder zusammen, bevor sie endgültig getrennte Wege gingen. Trotz der Höhen und Tiefen schienen sie sehr verliebt ineinander gewesen zu sein. Laut Textnachrichten, die vor Gericht vorgelesen wurden, gab Amber Elon damals den süßen Spitznamen "Rocketman". Angeblich war ihr Arbeitspensum und die fehlende Zeit füreinander der Grund für ihr Liebes-Aus. Außerdem verriet Elon dem Rolling Stone: "Ich war wirklich verliebt, und es tat sehr weh. Sie hat mit mir Schluss gemacht, mehr als ich mit ihr, denke ich."

