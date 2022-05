Sie widmete ihrer Mama rührende Worte! Im Juli 2020 ging die traurige Nachricht um die Welt, dass die Frau von John Travolta (68) verstorben war. Nachdem Kelly Preston (✝57) zwei Jahre lang hart gegen ihre Krankheit gekämpft hatte, erlag sie ihrer Brustkrebserkrankung im Alter von nur 57 Jahren. Auch für ihre gemeinsamen Kinder Ella (22) und Benjamin (11) ist der Verlust noch immer schwer. Zum Muttertag richtete Johns Tochter nun herzzerreißende Worte an ihre verstorbene Mutter.

Via Instagram veröffentliche Ella nun einen emotionalen Beitrag auf ihrem Account, um Kelly zu ehren. "Ich habe viel von all den starken und mächtigen Frauen in meinem Leben gelernt. Ich danke euch allen, dass ihr so wunderbare Vorbilder seid. Ich vermisse und liebe dich, Mama. Fröhlichen Muttertag an alle Mamas da draußen", schrieb sie unter ein niedliches Throwback-Foto, das die 22-Jährige gemeinsam mit Kelly in einem Kinderfahrgeschäft zeigt.

Dass die hübsche Brünette sehr um Kelly trauert, teilt Ella immer wieder öffentlich mit ihrer Community im Netz. So veröffentlicht die Tochter der beiden Hollywoodstars immer mal wieder rührende Kindheitserinnerungen zum Ehrentag der Verstorbenen.

Instagram / ella.travolta Kelly Preston und Ella Bleu Travolta

Instagram / ella.travolta Ella Bleu Travolta im Januar 2020

Getty Images John Travolta und Kelly Preston im Mai 2018

