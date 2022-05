Lange war es still um Pete Davidson (28) und Kanye West (44) – geht der Schlagabtausch zwischen den beiden nun in die nächste Runde? Nachdem Kim Kardashian (41) die Scheidung von ihrem Ex eingereicht hatte, schoss der immer wieder heftig gegen die Reality-TV-Beauty und ihren neuen Freund. Neben fiesen Falschbehauptungen musste der Comedian auch Beleidigungen und Gewaltdrohungen über sich ergehen lassen. In seinem Comedy-Programm machte sich Pete nun über Kanye lustig.

Im Rahmen des Netflix Is A Joke-Festivals trat Pete vergangene Woche in Los Angeles auf – dabei ließ es sich der Saturday Night Live-Star nicht nehmen, auch einige Witze auf Kosten von Kanye zu reißen. Dabei machte sich der Komiker unter anderem auch über die Aids-Gerüchte lustig, die Kanye Anfang des Jahres in die Welt gesetzt hatte. "Kanye hat mir gesagt, dass ich Aids hätte und weil er ja ein Genie ist, dachte ich mir 'Fuck'", scherzte Pete sarkastisch in seiner Stand-up-Show.

Im Gegensatz zu Kanye hat Pete schließlich momentan auch viel zu lachen – denn nachdem Kim Ende April das erste Pärchen-Pic mit ihrem neuen Lover gepostet hatte, folgte schließlich auch ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt. Dabei turtelten die beiden immer wieder fleißig miteinander herum.

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian beim White House Correspondents' Association Dinner

