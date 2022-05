Brooklyn Peltz Beckham (23) und seine Frau Nicola Peltz Beckham (27) überraschten in ziemlich unauffälligen Looks! Erst vergangenen Monat gaben sich die beiden in Florida das Jawort. Nicola wählte für ihren großen Tag ein pompöses Valentino-Couture-Hochzeitskleid. Auch zuletzt beeindruckte das Paar immer wieder in glamourösen Outfits. Doch nun traten Brooklyn und Nicola auf dem Weg zu einem Promi-Dinner in Miami Beach ganz anders als gewohnt auf.

Auf den Bildern, die Dailymail vorliegen, ist das frisch vermählte Paar im Partnerlook unterwegs. Doch extravagante Outfits sucht man vergebens. Beide trugen eine lässige dunkelblaue Jeans. Brooklyn fügte dem Look ein weißes T-Shirt und ein cremefarbenes Hemd hinzu. Nicola kombinierte die blaue Hose mit einem mit Blumen bestickten, schwarzen, asymmetrischen Oberteil.

Darüber hinaus scheint es den Turteltauben nicht peinlich zu sein, ihre Liebe öffentlich zu zeigen. So grapschte Brooklyn vor den Paparazzi ungeniert an den Allerwertesten seiner Frau. Auch in einem vergangenen Interview hatte Nicola offen über ihre Ehe geplaudert und betont, wie nahe sich die beiden stehen. "Brooklyn und ich sind eigentlich wie ein altes Ehepaar", hatte sie gegenüber Vogue verraten.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham bei der Met Gala 2022

Getty Images Schauspielerin Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckhampeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Januar 2022

