Wie tief reichen die Gefühle bei Kanye West (44) und Chaney Jones? Seit März ist das Model die neue Frau an der Seite des US-amerikanischen Rappers. Immer wieder turteln die beiden in der Öffentlichkeit und genießen ein wenig Zweisamkeit. Fans waren sich eigentlich ziemlich sicher, dass das zwischen ihnen nur ein Flirt sei. Nun posierte Chaney aber mit einer Ye-Tätowierung an ihrem Handgelenk!

In ihrer Instagram-Story wollte Chaney eigentlich nur ihr hübsches Outfit präsentieren. Dabei dürfte der Fokus von vielen Fans aber schnell auf etwas anderes gefallen sein. Das Handgelenk der Brünetten ziert neuerdings ein Tattoo mit den Buchstaben "Ye". So möchte Kanye ja bekanntlich seit einigen Monaten offiziell als Künstler genannt werden. Augenscheinlich haben der Rapper und die Beauty ein neues Level in ihrer Beziehung erreicht.

Ein Insider ist davon überzeugt, dass Chaney für Kanye eine neue Muse ist. "Er fühlt sich offensichtlich zu ihr hingezogen", berichtete der Informant gegenüber Us Weekly. Im Netz verblüffte die Beauty zuletzt jedoch mit ihrem Äußeren für Aufsehen. Denn sie sieht Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (41) ganz schön ähnlich. Sie selbst findet jedoch: Da ist keine Ähnlichkeit zwischen ihr und der Unternehmerin.

Anzeige

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones im Mai 2022

Anzeige

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones im März 2022

Anzeige

Getty Images Chaney Jones und Kanye West im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de