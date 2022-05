Eigentlich schwebten Jenny Elvers (50) und Marc Terenzi (43) auf Wolke sieben! Die Schauspielerin und der Musiker haben am Set der Realityshow Club der guten Laune in Thailand zueinandergefunden. Allerdings machten zuletzt Gerüchte die Runde, dass die Beziehung der Turteltauben schon nach rund vier Monaten vor dem Aus stehen soll. Im Promiflash-Interview äußert sich ein Freund des Paares jetzt dazu: "Club der guten Laune"-Mitstreiter Julian Stoeckel (35) hofft weiterhin auf die große Liebe!

Gegenüber Promiflash erklärte Julian jetzt, dass er von den Krisengerüchten zwar nichts mitbekommen habe – trotzdem hoffe er, dass bei dem Paar alles in Ordnung ist. "Wenn es so wäre, würde es mir leidtun, weil ich fand, dass das eine tolle Entwicklung nahm mit den beiden", betonte der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner und fügte hinzu: "Also ich wünsche ihnen, dass es nicht so ist, wissen tue ich es nicht." Er habe mit Jenny und Marc nämlich schon länger nicht gesprochen.

Aber was soll zwischen Jenny und Marc eigentlich genau das Problem sein? Ein Insider hatte gegenüber Bild berichtet, dass die beiden im Moment in einer Krise stecken. "Ihre Liebe funktioniert nicht im Alltag", behauptete der Informant. Die 50-Jährige überlege sich wohl im Moment sogar, ob sie der Beziehung überhaupt noch eine Chance gibt oder nicht.

Instagram / julianfmstoeckel Julian Stoeckel im Mai 2022 in Potsdam

Club der guten Laune, Sat.1 Jenny Elvers, Marc Terenzi und Joey Heindle bei "Club der guten Laune"

Instagram / julianfmstoeckel Julian Stoeckel, Realitystar

