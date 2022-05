Schauspielerin Anne Hathaway (39) scheint nicht älter zu werden. Vor über 20 Jahren erlangte die 39-Jährige durch ihre Hauptrolle in dem Film "Plötzlich Prinzessin" internationale Berühmtheit. In den darauffolgenden Jahren ergatterte sie eine Vielzahl an Rollen in preisgekrönten Filmen. Doch nicht nur ihr Erfolg, auch ihr Aussehen scheint sich seither nicht verändert zu haben. Hat die Beauty einfach nur gute Gene oder steckt etwas anderes hinter ihrem jungen Aussehen?

Vergleicht man Bilder der Amerikanerin zu Beginn ihrer Karriere mit Aufnahmen von heute, stellt man schnell fest, dass Anne kein Jahr älter zu sein scheint. Neben fehlenden Falten lassen sich auch sonst für ihre Fans keine Anzeichen auf irgendwelche Schönheitsoperationen erkennen. So findet man unter ihren Bildern Kommentare wie: "Ich liebe deine natürliche Schönheit" oder "Wie immer atemberaubend." Hello! zufolge soll sich der Hollywoodstar regelmäßig einem sogenannten "Red-Carpet-Facial" unterziehen. Für diese spezielle Gesichtsbehandlung, bei der das Gesicht mit einem speziellen Gerät geliftet und gestrafft wird, blättert Anne angeblich regelmäßig über 400 Euro hin.

Auch wenn der Alterungsprozess der Schönheit wohl keine Spuren hinterlässt, spielt sie doch recht oft mit ihrem Erscheinungsbild. Von einem kurzen Pixie-Cut über eine rote Haarpracht bis hin zu einer blonden Mähne ist bei Anne alles dabei. Auch beim Thema Kleidung schreckt sie vor ausgefallenen Looks nicht zurück.

ActionPress Anne Hathaway in "Plötzlich Prinzessin"

Getty Images Anne Hathaway, März 2022

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Anne Hathaway in "Hexen hexen"

