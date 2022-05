Ihr Dress spaltet die Gemüter! Kourtney Kardashian (43) verzückte ihre Fans mit tollen News: Denn die Reality-Bekanntheit soll ihrem Partner Travis Barker (46) im kalifornischen Santa Barbara das Jawort gegeben haben. Ein Detail der Trauung kam bei vielen Fans jedoch nicht so gut an – denn Kourtneys Kleid gefiel vielen Beobachtern überhaupt nicht. Und auch preislich kann das Outfit nicht mit dem ihrer Schwester Kim Kardashian (41) mithalten!

Wie das US-Magazin Hello berichtete, sei das schlichte Kleid von Dolce & Gabbana. Kourtney hat den Look allerdings um eine rot-goldene Herz-Applikation erweitert. In Webshops ist das Stück für umgerechnet rund 1.400 Euro zu haben. Im Vergleich zu Kims Hochzeitskleid geradezu ein Schnäppchen: Die zahlte bei ihrer Trauung mit Kanye West (44) 2014 nämlich rund 410.000 Euro für ihr Outfit.

Doch möglicherweise legt Kourtney kleidmäßig auch noch etwas nach: Schließlich fand die Trauung jetzt nur im engen Familienkreis statt – eine rauschende Feier in Italien soll jedoch in Planung sein. Dabei trumpft der "The Kardashians"-Star dann vielleicht etwas mehr auf.

Anzeige

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2014

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de