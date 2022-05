Ende des vergangenen Jahres ereignete sich am Set des Films "Rust" eine Tragödie: Während der Dreharbeiten zu dem Westernstreifen erschoss der Hauptdarsteller Alec Baldwin (64) im Oktober 2021 versehentlich mit einer Requisitenwaffe die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Nach diesem furchtbaren Vorfall wurde das Projekt vorerst auf Eis gelegt und Ermittlungen eingeleitet. Aber wird "Rust" in Zukunft noch fertig gedreht? Jetzt äußerte sich der Produzent Anjul Nigam...

Gegenüber The Hollywood Reporter sprach Anjul jetzt über die weiteren Pläne bezüglich des Filmprojekts. "'Rust' ist ganz klar eine schreckliche Tragödie", betonte der Produzent und teilte seine Hoffnungen: "Die Ermittlungen werden hoffentlich bald abgeschlossen sein und zeigen, was genau passiert ist." Sobald es Ergebnisse gibt, will der Filmemacher die Arbeit offenbar wieder aufnehmen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, den Film fertigzustellen", betonte er nämlich.

Allerdings ruderte Anjul wenig später gegenüber Fox News zurück. "Meine Aussage, dass ich zuversichtlich bin, dass der Film fertigstellt wird, war nur mein Optimismus und kein tatsächlicher Plan", stellte er klar und fügte hinzu: "Viele der Beteiligten hoffen, Halyna zu ehren, indem sie ihr letztes Werk vollenden, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es nur eine Hoffnung."

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins

Instagram / francesfisher Die Filmcrew von "Rust"

MEGA Alec Baldwin, Schauspieler

