Kelsey Parker spürt, dass ihr Mann noch immer bei ihr ist! Ende März wurde eine traurige Nachricht bekannt: Tom Parker (✝33) ist mit nur 33 Jahren an den Folgen eines Hirntumors verstorben. Seit der Beisetzung des The Wanted-Sängers teilt die Witwe ihre Trauer immer wieder öffentlich mit ihrer Community im Netz. In einer TV-Show verriet die Blondine erst kürzlich, dass sie die Anwesenheit ihres Mannes noch immer spüren kann. Kelsey ist sich sogar sicher, dass Tom ihr Zeichen sendet!

Während eines Auftritts bei Loose Woman berichtete Kelsey von einem emotionalen Moment: "Ich saß auf dieser Bank und weinte, als ich aufblickte und diese Feder vom Himmel fiel." Kelsey sei sich deshalb sicher, dass sie Toms Anwesenheit auch nach seinem Tod spüren könne. Der spirituellen Verbindung scheint die Zweifach-Mama nun noch weiter nachgehen zu wollen.

In ihrer Instagram-Story teilte Kelsey am Donnerstag ein Bild von einigen Fluorit-Heilkristallen mit ihren Fans und markierte das prominente Medium Chloe Smith auf ihrem Schnappschuss. Auch während ihres TV-Auftritts verriet sie bereits, dass sie in ihrem Alltag immer wieder mit Tom redet.

Getty Images Kelsey Parker auf der Beerdigung von Tom Parker im April 2022

Instagram / being_kelsey Tom Parker und Kelsey Parker im Juni 2020

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker im Dezember 2021

