Kelsey Parker macht momentan eine ziemlich schwere Zeit durch. Ende März gab die Frau von Tom Parker (✝33) bekannt, dass der The Wanted-Sänger mit nur 33 Jahren an einer Tumorerkrankung verstorben war. Seitdem trauert die Hinterbliebene immer wieder sehr emotional im Netz und teilt ihr Leid öffentlich mit ihrer Community. Nun verriet Kelsey, dass sie jeden Tag mit ihrem verstorbenen Mann reden würde.

Bei einem TV-Auftritt in der britischen Talkshow "Loose Woman" verriet die zweifache Mama in einem emotionalen Interview, dass sie die Anwesenheit von Tom jeden Tag spüren würde. "Er hat mir so viele Zeichen gegeben. Der Wecker ging letztens um vier Uhr morgens los und ich sagte ihm: 'Nicht um vier Uhr morgens Tom'", räumte die Blondine in der Show ein. Mit dem Sänger zu sprechen, empfinde Kelsey dabei selbst als eine Art Befreiung. "Ich denke, ich stehe wahrscheinlich immer noch unter Schock", befürchtete sie.

Erst vergangene Woche erzählte Kelsey gegenüber The Sun unter Tränen, dass sie bis kurz vor seinem Tod noch stundenlang mit Tom gesprochen habe. "Ich wollte nicht, dass jemand reinkommt. Wir brauchten die Zeit, um miteinander zu reden", beteuerte sie und fügte hinzu, dass die zwei bis zum Schluss Händchen gehalten hätten.

Anzeige

Getty Images Kelsey Parker im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker im November 2021

Anzeige

Getty Images Kelsey Parker auf der Beerdigung von Tom Parker im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de