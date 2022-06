Oksana Kolenitchenko (34) will sich ablenken! Vor wenigen Tagen überbrachte die TV-Auswanderin ihren Fans eine üble Nachricht. Nach langer Unwissenheit bekam die Blondine endlich eine gesundheitliche Diagnose – die zweifache Mama hat die Schilddrüsenkrankheit Hashimoto. Für die Wahlamerikanerin ein echter Schock, den sie erst einmal verdauen muss. In dieser schweren Zeit hilft Oksana besonders Tochter Arielle (5), auf andere Gedanken zu kommen...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die einstige DSDS-Kandidatin ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs bei deren Kindergarten-Abschlussfeier zeigt. Mit Hut und Talar strahlt die Fünfjährige in die Kamera – für Oksana ein beruhigender Anblick: "In einer Zeit, die für mich nicht gerade einfach ist, hilft es mir sehr, mich abzulenken und auf das zu konzentrieren, was mir am allerwichtigsten ist: meine Kinder!", schrieb sie zu der Aufnahme.

In den vergangenen Jahren hatte Oksana immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Der Höhepunkt ihres Leidens war ein Aufenthalt im Krankenhaus gewesen, inklusive schwarzer Zunge, Kreislaufzusammenbruch, Sehstörungen und Schwindelanfällen. Schlussendlich stellte sich heraus, dass sie allergisch auf ein Antibiotikum reagiert hatte.

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko, Influencerin

Instagram / oksana_kolenitchenko Arielle Kolenitchenko, Juni 2022

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko im August 2020

