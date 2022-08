Mrs.Marlisas Micha-Drama: Anna Iffländer findet's lächerlich

Anna Iffländer kann dem Beef nichts abgewinnen! Die Blondine ist zurzeit bei Are You The One? – Reality Stars in Love zu sehen. In der Villa verstand sie sich gleich zu Beginn sehr gut mit Micha – sehr zum Missfallen von Mrs.Marlisa. Denn die hatte sich mit dem Beau offenbar eine rosige Zukunft ausgemalt. Promiflash hat bei Anna nachgehakt, wie sie den Streit sieht.

"Dazu kann ich nur sagen, dass Marlisa immer versucht, sich irgendwie in den Vordergrund zu drängen, und auch über Leichen geht", schilderte die ehemalige Love Island-Kandidatin im Promiflash-Interview ihre Sicht der Dinge. Ihrer Meinung nach mache Marlisa sich lächerlich: "Dass sie da so weit ausholt und da meiner Meinung nach so übertrieben hat, da kann ich nur drüber lachen."

Marlisa scheint die Angelegenheit hingegen ernster zu nehmen. "Dass er da etwas mit meiner ehemaligen Freundin macht, hätte ich nicht gedacht und das hat mich auch krass verletzt", erklärte sie. Sie habe mit keinem von beiden mehr Kontakt und damit gehe es ihr gut, fügte sie hinzu.

Instagram / annaiff Anna Iffländer, "Love Island"-Sternchen

RTL / Markus Hertrich Michael Schüler bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" 2022

Instagram / mrs.marlisa Marlisa, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

