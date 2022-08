Für Cristiano: Georgina Rodriguez hat ein Liebes-Tattoo!

Georgina Rodriguez (28) und Cristiano Ronaldo (37) sind unzertrennlich! Die gebürtige Argentinierin und der Profi-Kicker gehen bereits seit rund fünf Jahren Seite an Seite durchs Leben. Im Februar durften die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen – eines der Zwillingsbabys überlebte jedoch nicht. In dieser schweren Zeit waren sich die beiden eine große Stütze. Jetzt machte die Beauty dem Sportler eine besondere Liebeserklärung: Georgina ließ sich ein Tattoo für ihren Cristiano stechen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Georgina jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie ihr neues Tattoo zur Schau stellt: Ihren linken Unterarm zieren jetzt die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen C und G sowie ein minimalistisches Herz. "In Haut, Seele und Herz", betitelte die 28-Jährige den Netzbeitrag zudem.

Die tätowierte Liebeserklärung kam bei Georgina und Cristianos Community besonders gut an. "Das Tattoo ist einfach nur perfekt", "So süß" oder auch "Liebe, Liebe, Liebe", schwärmten unter anderem drei Fans in der Kommentarspalte. Und wie gefällt euch das Tintenkunstwerk? Stimmt am Ende des Artikels ab!

georginagio / Instagram Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Januar 2022

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez' Tattoo

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2021

