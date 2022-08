Süßer Fratz: Gwen Stefani postet Aufnahmen aus Kindertagen

Mit diesen Aufnahmen begeistert Gwen Stefani (52) die Fans. Im Netz hält die "Hollaback Girl"-Interpretin ihre Abonnenten stets über ihren Alltag auf dem Laufenden. So gratulierte sie ihrem Sohn Zuma vergangene Woche beispielsweise zu seinem 14. Geburtstag und teilte anlässlich dieses großen Tages einige Erinnerungsstücke aus dem Familienalbum. Jetzt schwelgte Gwen erneut in Erinnerungen und postete eine Reihe alter Kinderfotos von sich.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin nun ein kurzes Video, in dem sie eine Vielzahl von Aufnahmen aus ihrer Kindheit und Jugend mit ihren Followern teilte. So war Gwen beispielsweise als kleines Mädchen zu sehen, wie sie mit einem Cowboyhut auf dem Kopf zwei Kätzchen in die Kamera hält. Weitere Schnappschüsse zeigten sie Hand in Hand mit einem ihrer älteren Brüder oder frech grinsend. Auch ein kurzer Ausschnitt eines Videos, in dem Gwen als Baby von ihrem Vater unterm Kinn gekitzelt wird, war in dem Zusammenschnitt enthalten. "Kapitel 1: Zurück zum Anfang, wo alles begann", schrieb die 52-Jährige schlicht dazu.

Unter dem Post brachten viele Abonnenten ihre Begeisterung über die intimen Einblicke zum Ausdruck. So schrieb ein Fan beispielsweise, dass er die No Doubt-Frontfrau fast gar nicht erkannt habe. "Oh mein Gott, ist das niedlich!" oder: "Du warst so bezaubernd!", lauteten weitere Kommentare.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani als Kind

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, No-Doubt-Frontfrau

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im April 2022

