Julia Fox erscheint im futuristischen Look bei Fashion Show

Julia Fox (32) legte erneut einen sensationellen Auftritt hin! Die Ex von Kanye West (45) sorgt immer wieder für Aufsehen – Grund sind ihre ausgefallenen Outfits. Ob privat oder auf dem Red Carpet, die Beauty glänzt stets in spektakulären Looks. Zuletzt sah man die Schauspielerin bei der Fashion Week in New York, zu der sie in einem Meerjungfrau-Kleid erschienen war. Jetzt zog Julia erneut alle Blicke auf sich!

Die 32-Jährige besuchte am Mittwoch die Ballett Fashion Gala in New York – zu diesem Anlass entschied sich Julia für einen besonderen Style: Die Amerikanerin hüllte sich in ein futuristisches Kleid mit einer langen Schleppe und überdimensionalen Ärmeln. Das Outfit wurde durch Julias Augen-Make-up abgerundet, welches perfekt auf den Metallic-Look abgestimmt war.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Julia für ein gewagtes Outfit entscheidet. Die Brünette wurde im Juli auf der Paris Fashion Week gesichtet – laut Page Six setzte sie auf ein spektakuläres Styling: Julia trug ein Kleid, welches durch seine optischen Illusionsmuster auffiel. Ihre hochgesteckten Haare und die gebleichten Augenbrauen brachten die Robe perfekt zur Geltung.

Getty Images Julia Fox bei der Fashion Week in New York, September 2022

Splash News / ActionPress Julia Fox bei der Fashion Gala in New York, September 2022

Instagram / kcdworldwide Julia Fox, Schauspielerin

