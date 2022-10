Mama und Papa gleichzeitig: Lauren Goodger ist nachdenklich

Lauren Goodger (36) gerät manchmal an ihre Grenzen. Vor über einem Jahr ist die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Charles Drury durfte sie eine Tochter, die kleine Larose, auf der Welt willkommen heißen. Ein Jahr darauf wurde deren Schwester Lorena geboren. Das Mädchen starb jedoch nur kurze Zeit später aus bisher noch ungeklärten Gründen. Vor dem Hintergrund der Trennung und des Kindstods ist es für Lauren besonders schwer, alleinerziehende Mutter zu sein.

In ihrer Instagram-Story betonte die 36-Jährige, dass eine sehr harte Zeit hinter ihr liege und es auch jetzt noch nicht immer einfach für sie sei: "Ich bin Mutter, ich bin Vater. Ich mache so viel allein." Trotzdem sei es für sie etwas ganz Besonderes, sich jeden Tag um die kleine Larose zu kümmern. "Weil sie einfach unglaublich ist", erklärte Lauren. Sie habe manchmal zwar das Gefühl, ihr nicht genug geben zu können, dennoch entwickle sich ihre Tochter momentan prächtig: "Sie hatte ihre Untersuchungen in der vergangenen Woche und ist genau da, wo sie sein sollte."

Dass Larose inzwischen eher ein Kleinkind statt ein Baby ist, mache Lauren jedoch auch etwas emotional. "Sie hat sich in den letzten Wochen so sehr verändert. Die Dinge, die sie sagt, die Art, wie sie herumläuft. Sie ist so klug und sie versteht mich", freute sich die Influencerin.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

