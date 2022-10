Nach zehntem Studioalbum: Taylor Swift kündigt Tournee an

Bald wird Taylor Swift (32) erneut Arenen und Stadien füllen. Seit mittlerweile 16 Jahren ist die Sängerin nun schon in der Musikbranche aktiv. Am vergangenen Freitag veröffentlichte sie ihr zehntes Studioalbum, das den Titel "Midnights" trägt. Nun hatte die in Pennsylvania geborene Beauty eine weitere große Überraschung für die Fans parat: Taylor verriet, dass sie auch wieder auf Tour gehen wird.

In der neuen Folge der "The Graham Norton Show" sprach die 32-Jährige nun ausführlich über ihre neue Musik. Im Gespräch mit dem Moderator versprach Taylor dann außerdem noch, dass ihre nächsten Konzerte unmittelbar bevorstehen. "Wir werden irgendwann in nächster Zeit auf Tour gehen. [...] Wir werden es tun und es wird großartig sein", versicherte die "Karma"-Interpretin. Weitere Details oder Tourdaten gab die Sängerin allerdings noch nicht bekannt.

Angesichts des großen Albumerfolgs werden sich die Fans wohl riesig über diese Ankündigung freuen. Und auch Joe Alwyns (31) Freundin könnte im Moment wohl nicht glücklicher sein. So schwärmte sie während ihres Besuchs bei der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" nur so von den positiven Reaktionen nach der Veröffentlichung. "Ich bin überwältigt von der Liebe der Fans für diese Platte", versicherte Taylor.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Country-Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de