Liebes-Comeback bei Johnny Depp und seiner Anwältin Joelle?

Haben Johnny Depp (59) und Joelle Rich nun doch wieder zueinandergefunden? Der Fluch der Karibik-Star und seine Ex Amber Heard (36) lieferten sich vor wenigen Monate einen heftigen Gerichtsstreit. Dabei wurde der Schauspieler von einem großen Juristen-Team unterstützt – und verliebte sich offenbar in eine seiner Anwältinnen. Doch nur wenige Monate später soll die frische Beziehung ihr jähes Ende gefunden haben – bis jetzt? Johnny und Joelle wurden nun gemeinsam in Las Vegas gesichtet!

Kurz nachdem ihre angebliche Trennung an die Öffentlichkeit geriet, wurden Johnny und Joelle am Wochenende gemeinsam in Las Vegas gesichtet. Wie Daily Mail berichtete, soll die Juristin von London in die Vereinigten Staaten geflogen sein, um den Auftritt des Sängers zu sehen. "Oh, sie sind immer noch zusammen. Sie war mit ihm Backstage bei seinem Konzert. Sie ist eindeutig verrückt nach ihm. Und er auch nach ihr – aber er genießt es, von Frauen umgeben zu sein", ist sich ein Augenzeuge gegenüber dem Blatt sicher.

Zu ihrer Liaison haben sich weder Johnny noch Joelle bisher selbst geäußert. Auch ob die beiden jemals exklusiv waren, ist nicht bekannt. Dennoch soll die 37-Jährige ihren Ehemann und ihre Kinder über mehrere Monate in Großbritannien zurückgelassen haben, um während des Prozesses für Johnny zu arbeiten.

Getty Images Johnny Depp und Joelle Rich, 2022

Action Press Johnny Depp und seine Anwältin Joelle Rich

Action Press Joelle Rich, Anwältin

