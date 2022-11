Krise: Julia Fox hatte ein Problem damit älter zu werden!

Julia Fox (32) spricht Klartext! Die Schauspielerin sorgte vor allem mit ihrer Beziehung zu Kim Kardashians (42) Ex Kanye West (45) für Aufsehen. Im Nachhinein erklärte die 32-Jährige sehr stolz gewesen zu sein, als sie einen Schlussstrich unter diese kurze Beziehung gezogen hatte. Nun machte Julia mit einem TikTok-Video auf sich aufmerksam. Darin erzählt sie, wie sie ihren 27. Geburtstag weinend in ihrem Bett verbrachte, weil sie nicht älter werden wollte.

In dem Video enthüllt die Schauspielerin, wie es ihr damals erging. Ihr Problem sei einfach gewesen, dass sie nicht länger sagen könne, sie sei in ihren Mittzwanzigern, sondern ginge nun schon auf das Ende der Zwanziger zu. Ihre Freunde wollten trotzdem ihren Geburtstag mit ihr feiern und überraschten Julia mit Cupcakes und Kerzen. Jedoch erzählte das Model davon, wie sie diese nur angeschrien hätte. "Nichts teilen. Ich möchte nicht die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass ich 27 bin. Ich will nur, dass er wie jeder andere Tag vorbeigeht", forderte sie von ihren Freunden. Jetzt zeigte die Schauspielerin Reue und bezeichnet ihr damaliges Verhalten als "tyrannisch".

Sie erzählte von der traurigen Geschichte ihrer besten Freundin und versuchte zu verdeutlichen, wie sehr man es schätzen sollte, altern zu können. "Das ist traurig, weil Harmony, eine Freundin, die an diesem Tag bei mir war, bereits gestorben ist. Sie wird nicht einmal das Privileg haben, älter zu werden, weißt du. Also verweigern wir uns diese Meilensteine, aber wieso?", sagte sie.

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

Backgrid/MEGA Schauspielerin Julia Fox

Getty Images Julia Fox, Model

