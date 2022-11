Gwyneth Paltrow hat Promi-Haus mit Toilettenpapier beworfen!

Heutzutage ist Gwyneth Paltrow (50) auf der ganzen Welt als angesehene Schauspielerin bekannt: Die "Iron Man"-Darstellerin wurde für ihre Leistung schon mit zahlreichen Preisen wie beispielsweise einem Oscar, Golden Globe und Emmy ausgezeichnet. Doch früher hat sich die Frau von Brad Falchuk (51) schon auch mal das eine oder andere Vergehen erlaubt: Gwyneth hat als Kind das Haus eines weltberühmten Schauspielers mit Toilettenpapier beworfen!

In der US-amerikanischen TV-Show "Jimmy Kimmel Live!" rief sich Gwyneth jetzt in Erinnerung, dass sie im Kindesalter einem Star an Halloween einen Streich spielte. "Arnold Schwarzenegger wohnte früher in unserer Straße", betonte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Wir klingelten an seiner Tür, um Süßigkeiten zu bekommen." Allerdings hätten sie und ihre "frechen" Freunde bei ihm keine Naschereien bekommen. "Am Ende haben wir sein Haus mit Toilettenpapier beworfen", erinnerte sie sich.

Aber weiß Arnold heute eigentlich, wer ihm damals diesen fiesen Streich gespielt hat? Offenbar konnte Gwyneth die freche Aktion bis heute vor dem "Terminator"-Star geheimhalten. "Sag es ihm nicht", bat die Blondine nämlich Moderator Jimmy.

