Von diesen Stars schwärmten Selena Gomez, Doja Cat und MGK

Das sind Hollywoods Herzensbrecher! Viele Prominente werfen genau wie ihre Fans mal ein Auge auf andere Stars. Egal, ob als Teenie-Star oder Hollywood-Legende – das Gefühl von "verknallt sein" kennt jeder von ihnen. Immer mehr Bekanntheiten gaben bereits öffentlich zu, in welchen Promi sie sich in ihrer Vergangenheit verguckt haben. Ein Crush hat sich in diesem Jahr sogar zu einer Verlobung entwickelt!

Selena Gomez (30) soll sich vor vielen Jahren in ihren damaligen Disney-Kollegen Cole Sprouse (30) verguckt haben. Die "Only Murders in the Building"-Darstellerin erzählte in ihrer Dokumentation "My Mind and Me", dass sie als Kind in ihn verknallt war und seinen Namen an die Wand des Kleiderschranks in ihrem Kinderzimmer malte. "Ich war in Cole verknallt, also bin ich in meinen Schrank gegangen und habe Dinge aufgeschrieben", gab Selena zu. Doch auch Marvel-Hottie Chris Evans (41) hatte es der 30-Jährigen angetan. "Ich bin irgendwie in Chris verknallt. Ist er nicht süß? Er ist sehr süß", sagte Selena während Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Nachdem Doja Cat (27) öffentlich ihr Interesse an Joseph Quinn (29) bekundet hatte, verriet sein "Stranger Things"-Kollege Noah Schnapp (18), wie er der "Wingman" der beiden sein möchte. In einem TikTok-Video teilte er den Screenshot eines Nachrichten-Austauschs, in dem er ihr einen Liebesrat gegeben hatte. Auch Machine Gun Kelly (32) schwärmte bereits einige Jahre vor der Verlobung von seiner Megan Fox (36). Er soll ein Poster von der Transformers-Darstellerin in seinem Zimmer gehabt haben.

Selena Gomez bei der Premiere ihrer Doku "Mein Geist und ich"

Doja Cat, Mai 2022

Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

