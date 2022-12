Mit Zwillingen schwanger: Amy Childs zeigt ihre Babykugel

Amy Childs (32) gibt ein niedliches Babybauch-Update! Ende Oktober gab die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin bekannt, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter und ihres Sohnes wieder Nachwuchs bekommt. Dabei hatte sie eigentlich gar nicht vor, noch mal Mutter zu werden. Doch damit nicht genug: Amy erwartet nicht nur ein Kind, sondern gleich zwei! Dementsprechend hat sie inzwischen auch schon einen kleinen Babybauch, den sie nun süß in Szene setzte.

Auf TikTok postete die Vierfach-Mutter in spe ein Video, in dem sie liebevoll ihren Bauch streichelt. Da sie eng anliegende Homewear trug, war dieser in voller Pracht zu erkennen. Im weiteren Verlauf des Clips zeigte sie zudem mit beiden Händen auf ihre Körpermitte, um deutlich zu machen, dass ihre Twins darin momentan ziemlich aktiv sind. "Jedes Mal, wenn ich merke, dass sich die Zwillinge bewegen, [denke ich]: Los geht's, bester Freund", scherzte die 32-Jährige.

Vor wenigen Tagen hatte Amy gegenüber OK! Magazine verraten, dass sie wegen der Bewegungen ihrer Kids jedoch auch einen Schwindelanfall hatte. Da sich einer der Zwillingsjungs gedreht hatte, dachte sie, ohnmächtig zu werden. "Ich bin vom Tisch aufgestanden und nach draußen gegangen, um frische Luft zu schnappen und habe mich dann für etwa zehn Minuten auf den eiskalten Boden gelegt!", erinnerte sich die Influencerin.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs und Billy Delbosq im Dezember 2022

TikTok / amychilds1990 Amy Childs, TV-Darstellerin

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

