Treu gewesen? "Temptation Island"-Tommy glaubt Sandra nicht!

Ging die Aussprache nach hinten los? Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni hatten an Temptation Island V.I.P. teilgenommen, um ihre Treue zu testen. Allerdings vergebens: Sie trennten sich im Finale der Show, nachdem die Influencerin zu sehr mit dem Verführer Flocke geflirtet hatte. Dennoch schien danach nicht alle Hoffnung verloren zu sein. Tommy und Sandra verbrachten nach dem Aus noch drei Tage miteinander im selben Hotel. Beim Versuch eines klärenden Gesprächs konnte er ihr aber wohl nicht alles abkaufen...

In ihrer Instagram-Story erzählte die Kölnerin: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihn meine Bilder so verletzen." Dass sie zu weit gegangen sei, sei ihr zunächst auch gar nicht bewusst geworden. Doch Sandra verriet: "Ich hatte die Chance, Tommy alles zu erklären. [...] In den drei Tagen haben wir öfters zusammen geweint und ich habe mich entschuldigt." Trotzdem scheint es ihrem Show-Kollegen nicht leichtgefallen zu sein, diese anzunehmen: "Tommy dachte, ich hätte ihn off-cam betrogen. Ich habe ihm sehr oft erklärt, was wirklich passiert ist, aber er hat mir nicht geglaubt. Er wollte erst die ganze Ausstrahlung abwarten."

Dennoch betonte die 30-Jährige, dass sie es nicht bereut, an "Temptation Island V.I.P." teilgenommen zu haben: "Show und Gage waren der einzige Grund, allerdings stellte sich heraus, dass Tommy mit null Prozent vertraut und mit so einer wie mir nicht zusammen sein möchte."

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Tommy Pedroni beim Lagerfeuer

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora und Tommy Pedroni, Reality-TV-Stars

