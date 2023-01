Anna Maria Damms Tochter verrät Wunschnamen für Schwester

Hat Anna Maria Damms (26) Tochter zu viel Netflix geguckt? Im Juni 2018 ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Partner Julian Gutjahr (26) durfte sie die kleine Eliana auf der Welt willkommen heißen. Bald wird sie große Schwester, denn Anna Maria ist wieder schwanger. Eliana hat auch schon eine Idee, wie sie heißen soll.

In ihrer Instagram-Story witzelte Anna Maria: "Eliana möchte ihre Schwester Wednesday nennen." Ob sie sich da Inspiration bei der gleichnamigen Netflix-Serie geholt hat, die gerade durch die Decke geht? Die Influencerin ließ das unkommentiert. Stattdessen plauderte sie aus, dass es aber auch gar nicht so leicht sei, einen schönen Mädchennamen zu finden und deshalb dankbar für jeden Vorschlag sei: "Wir tun uns mit dem zweiten Babynamen echt sehr schwer, weil es einfach so viele krass schöne Mädchennamen gibt, die mir gefallen. Ich kann mich nicht entscheiden."

Vor wenigen Tagen hatte die 26-Jährige allerdings verraten, dass sie immerhin schon einen Zweitnamen für ihre ungeborene Tochter hat. "Der Zweitname wird der Name von meiner philippinischen Oma sein", gab Anna Maria in einem YouTube-Video preis. Dieser lautet Estrella.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana im Februar 2022

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Social-Media-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de