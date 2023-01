König Charles und Camilla gratulieren Gräfin Sophie herzlich

Sophie von Wessex (58) feiert ein neues Lebensjahr. Die Gräfin heiratete 1999 Prinz Edward (58) – den Bruder von König Charles (74). Seitdem ist sie ein fester Bestandteil der britischen Königsfamilie, nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) kehrte sie sogar wieder zu ihren royalen Aufgaben zurück. Nun feierte Sophie ihren 58. Geburtstag – ihr Schwager Charles und dessen Frau und Königsgemahlin Camilla (75) gratulierten ihr herzlich.

Auf dem offiziellen Twitter-Account sprach das britische Königspaar seine Glückwünsche gegenüber dem Geburtstagskind aus. "Wir wünschen der Gräfin von Wessex heute alles Gute zum Geburtstag", gratulierten sie der Frau von Edward. Dazu posteten sie noch ein Bild, das die Gräfin mit einem Blumenstrauß in der Hand neben vier Kindern in grüner Uniform zeigt. Eine der Schülerinnen hält dabei einen Kuchen in der Hand. "Vielen Dank an die Connaught School für den herrlichen Kuchen während des gestrigen royalen Besuchs", bedankten sich Charles und Camilla in ihrem Geburtstags-Tweet.

Sophie durfte vor wenigen Wochen noch etwas anderes als ihr neues Lebensjahr feiern – ihr wurde eine große Ehre zuteil: Sie und ihr Mann Edward durften bei der Royal Variety Performance das Königshaus vertreten. Bisher war nämlich Queen Elizabeth die Schirmherrin der Organisation.

Getty Images Sophie von Wessex, König Charles, Königsgemahlin Camilla, Queen Elizabeth II. und Prinz Andrew

Getty Images Sophie von Wessex im Dezember 2022

Getty Images Prinz Andrew und Sophie von Wessex 2010

