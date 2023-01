Nach Erfolg im Netz: Peilt Twenty4tim eine TV-Karriere an?

Feilt Twenty4tim (22) demnächst an einer TV-Karriere? Mit seinen 2,4 Millionen Followern gehört er zu den erfolgreichsten deutschen Influencern – und punktet vor allem mit seiner Offenheit. Auch musikalisch hat der Webstar schon gezeigt, was er drauf hat. Sein Hit "Bling Bling" landete sogar auf Platz eins der deutschen Charts. In "Lip Sync Stories" ist der gebürtige Kölner nun schon bald in einer Joyn-Serie zu sehen. Will Tim demnächst weiter an einer TV-Karriere arbeiten?

Im Gespräch mit Promiflash warf der 22-Jährige einen Blick in die Zukunft. "Ich kann mir eine TV-Karriere sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, häufiger in so Serien mitzuspielen", erklärte er hinsichtlich seiner Performance in "Lip Sync Stories". Tim hat sogar noch größere Pläne: "Ansonsten träume ich immer noch von meiner eigenen Talkshow oder Comedyshow", verriet er.

Eine finanzielle Motivation scheint aber nicht hinter diesem Vorhaben zu stecken. Schon jetzt kann Tim nicht klagen, was sein Einkommen angeht. "In einem Monat verdiene ich vielleicht 5000 Euro, im nächsten vielleicht auch das Zehnfache", hatte er Ende 2021 seinen Instagram-Followern berichtet. Auf jeden Fall sei es "gutes Geld."

"Lip Sync Stories" exklusiv und kostenlos auf Joyn.

Twenty4tim, Influencer

Twenty4tim, TikToker

Twenty4tim im August 2022

