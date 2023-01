Julia Fox enthüllt: Ihr Sohn schläft nie in seinem Bett!

Julia Fox (32) ist ehrlich! Die Schauspielerin war 2019 mit "Der schwarze Diamant" an der Seite von Adam Sandler (56) bekannt geworden. Außerdem ist sie als Model erfolgreich. Die gebürtige Italienerin erregte aber besonders mit ihrer kurzen Beziehung zu Kanye West (45) vergangenes Jahr Aufmerksamkeit. Die Beauty ist außerdem Mama eines Sohnes. Jetzt verrät sie: Der kleine Valentino sei nie in seinem eigenen Zimmer und schlafe bei ihr im Bett.

Die 32-Jährige führt ihre Follower in einem TikTok-Video in ihrer Wohnung herum. Als sie in das Kinderzimmer des Zweijährigen kommt, gibt sie preis: "Ich habe mir hier die meiste Mühe gegeben, aber er geht da nie rein, er schläft nicht einmal da drin, er schläft in Mamas Zimmer." Wohl wissend, dass viele es kritisieren, mit einem Baby im selben Bett zu nächtigen, fügt sie hinzu: "Wir schlafen zusammen, verklagt mich, es ist mir egal!"

Valentino ist der ganze Stolz seiner Mutter. Julia fand zu seinem ersten Geburtstag vergangenes Jahr rührende Worte auf Instagram: "Danke, dass du mir zeigst, was Liebe ist. [...] Ich verdiene dich nicht, aber irgendwie sind wir hier und ich verspreche dir, dass ich dich bedingungslos lieben und dich dafür akzeptieren werde, was du bist."

