Nach Skandal: Kanye West shoppt mit Bianca bei Balenciaga

Kanye West (45) erweckt mal wieder das Aufsehen. Der Rapper sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Schlagzeilen: Mit seinen rassistischen, antisemitischen und beleidigenden Aussagen schoss er sich selbst ins Aus. Vor wenigen Tagen überraschte der "Yeezy"-Gründer dann mit positiveren Nachrichten, denn er und Bianca Censori sollen sich das Jawort gegeben haben. Nun wurden Kanye und seine neue Frau beim Shoppen gesichtet – und das ausgerechnet bei Balenciaga.

In Beverly Hills konnten Paparazzi das Paar während eines Einkaufsbummels einfangen, wie Bilder bei Page Six zeigen. So wurde man Zeuge davon, wie der "Eazy"-Interpret und die Designerin gemeinsam die Schuhkollektion der skandalumwitterten Marke Balenciaga durchstöberten. Das Modeunternehmen ist im vergangenen Dezember stark in die Kritik geraten, da sie Kleinkinder mit BDSM-Teddys für eine Werbekampagne posieren ließen. Obwohl dieser Skandal hohe Wellen geschlagen hatte, lässt dieser das Pärchen aber offenbar kalt.

Yes rücksichtslose Verhalten könnte ihn bald schon einholen: Er und Bianca wollen nach Australien reisen, damit der Rapper die Familie seiner Partnerin kennenlernt – allerdings kann es Probleme mit dem Visum geben. "Solche Leute, die in der Vergangenheit ein Visum für Australien beantragt hätten, sind abgelehnt worden", hatte der australische Bildungsminister Jason Clare gegenüber Sky News erklärt.

Getty Images Kanye West im Februar 2022

Getty Images Kanye West bei einer Fashionshow in Paris, 2014

MEGA Kanye West in Los Angeles

