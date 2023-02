Football-Fieber: Diese deutschen Stars waren beim Super Bowl

Auch die deutschen Promis zog es zum Super Bowl! Die Kansas City Chiefs konnten sich im Rahmen des gestrigen Events gegen die Philadelphia Eagles durchsetzen und sich somit den Titel holen. Das Spiel galt bis zuletzt als spannend und Superstar Rihanna (34) sorgte für eine spektakuläre Halbzeit-Show – das ließen sich die prominenten Fans natürlich nicht entgehen. Einige Stars sind extra aus Deutschland angereist, um den Super Bowl live zu erleben!

Auf Instagram zeigte sich beispielsweise Comedian Oliver Pocher (44) sehr begeistert. Er postete eine Reihe von Videos und Bildern, die er während des großen Sport-Events von seinem Platz aus aufnahm. Auch Sänger Mark Forster (40) ließ sich blicken und wurde gemeinsam mit Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (39) gesichtet. Der ehemalige Bachelor aus dem Jahr 2017 Sebastian Pannek (36) zeigte sich in den sozialen Medien sehr dankbar für seinen Besuch bei dem Mega-Spektakel: "Was für ein wilder Tag! Noch besser, als ich es mir vorzustellen gewagt habe... Was war das bitte für ein Spiel?!"

Natürlich durfte auch Hollywood beim Match zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles nicht fehlen. So war es für Adele (34), LeBron James (38) oder auch Jay-Z (53) und Töchterchen Blue Ivy (11) ein Muss, im State Farm Stadion im US-Bundesstaat Arizona vor Ort zu sein.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher beim Super Bowl 2023

Anzeige

Instagram / jankoeppen Jan Köppen und Mark Forster beim Super Bowl 2023

Anzeige

Getty Images Blue Ivy Carter und Jay-Z im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de