Nach Trennung von Gary: Laura Anderson zeigt ihren Babybauch

Laura Anderson genießt ihre Schwangerschaft. Der ehemalige Love Island-UK- Star hatte im vergangenen Oktober die Beziehung mit "Celebs Go Dating"-Kollegen Gary Lucy (41) verkündet. Obwohl die beiden anfangs total happy wirkten, wurden Fans stutzig, als Laura ihrem Partner auf Social Media entfolgte. Vor Kurzem überraschte sie mit freudigen Neuigkeiten: Das Paar bekommt ein Kind. Doch nur wenige Tage später gaben die TV-Bekanntheiten ihre Trennung bekannt. Nun liegt Lauras Fokus vollständig auf ihrem ungeborenen Baby!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty ein Boomerang, in dem sie ein Baby auf dem Arm hält und begeistert lächelt. Bei dem süßen Fratz handelt es sich zwar um ihren Neffen, doch sie scheint sich mit Kindern schon recht wohlzufühlen. In ihrem Badeanzug zeigt sie außerdem ihren wachsenden Bauch: Unter dem blauen Stoff ist bereits deutlich eine kleine Babykugel zu erkennen.

Zum Vater des Kindes habe Laura zurzeit kein gutes Verhältnis, hatte sie bereits in ihrer Story klargestellt. Ihre Priorität sei nun, dass die Schwangerschaft "gesund und unbeschwert" verläuft. Dennoch scheint sie die gescheiterte Beziehung noch verarbeiten zu müssen. Auf den Baby-Content folgte ein Video, in dem Anzeichen für verdeckten Narzissmus aufgezählt werden – meinte sie damit Gary? Dazu schrieb sie: "Ich heile, indem ich mich über diese Persönlichkeitsstörung informiere […]. Wenn jemand Lügen über dich erzählt, sag die Wahrheit oder besser: Lauf davon."

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, TV-Star

Instagram / auraanderson1x Laura Anderson mit Gary Lucy im Urlaub

Getty Images Laura Anderson, 2019

