Voller Vorfreude: Ana Ivanovic teilt neues Babybauchbild!

Ana Ivanovic (35) ist voller Vorfreude auf ihr drittes Kind mit Bastian Schweinsteiger (38)! Das Traumpaar der deutschen Sportwelt ist bereits seit sieben Jahren zusammen. Mit ihren Söhnen Luka (4) und Leon (3) schweben die Ex-Tennisspielerin und der Fußballstar im Familienglück. Ihre Kinder halten die beiden lieber aus der Öffentlichkeit fern, aber wie verliebt sie noch immer sind, zeigen sie gerne auf Social Media. Vergangenen Monat überraschten die Sportstars mit fröhlichen News: Sie erwarten wieder Nachwuchs. Nun gibt es ein Update von Ana: So gut steht ihr die Schwangerschaft!

Auf Instagram teilte die zukünftige Dreifachmama ein Foto von sich im Schlafzimmer. Sie sitzt auf der Bettkante und strahlt mindestens so sehr wie das Sonnenlicht, das durch das Fenster ins Zimmer fällt. Unter einem weißen T-Shirt zeigt sich ihre wachsende Babykugel. Dazu schrieb Ana: "Dankbar – aufgeregt – glücklich … ich fühle alle drei in letzter Zeit." Auch ihre Fans sind happy und überschütteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis. "Die Schwangerschaft steht dir so gut!", kommentierte jemand.

Der Nachwuchs lässt wahrscheinlich nicht mehr allzu lange auf sich warten – im Frühling soll es so weit sein. Auch Luka und Leon seien bereits in freudiger Erwartung auf ihr Geschwisterchen: "Sie sind sehr aufgeregt, besonders der Ältere. Er mag Babys wirklich und er ist sehr neugierig auf alles", hatte Ana berichtet.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Februar 2023

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger beim Golfen

