"Schickes Etikett": Für Julia Fox ist Ehe wie Prostitution

Julia Fox (33) hat genug von Männern! Die Schauspielerin sorgte mit ihrer Beziehung zu Rapper Kanye West (45) für reichlich Schlagzeilen. Doch auch nach der Trennung nahmen diese nicht ab: Ausgefallene Looks, Paparazzibilder und private Einblicke auf Social Media machten die Autorin zum It-Girl der Stunde. Nun rechnet sie mit toxischen Männern ab und stellt klar: Julia will einfach nur in Ruhe gelassen werden!

"Sprich mich nicht an, schau mich nicht an, nerv mich nicht!", schildert das Model ihre Einstellung im Interview mit Elle. Damit meine sie nicht nur ihre Verflossenen, sondern Männer, die Frauen in Beziehungen nicht schätzen, schlechte Väter sind oder ihre Partnerin wie Eigentum behandeln. Von solchen Dynamiken hat Julia wohl die Nase voll: "Letztendlich machen eine Ehefrau und eine Prostituierte genau dasselbe, aber die Prostituierte tut es mit verschiedenen Männern und die Ehefrau mit demselben Mann - sie geben dem Ganzen nur ein schickes Etikett." Doch die Schauspielerin sei lange genug auf eigener Faust unterwegs, um alles bewältigen zu können. "Ob das nun ein Betrug ist, ein Mann oder beides, ich finde es heraus", verkündet sie.

Als alleinerziehende Mutter ist für Julia ihr Sohn derzeit im Fokus: "Valentino gibt mir Halt, und zwar auf eine so verrückte Art und Weise, wie es nichts zuvor konnte." Der Zweijährige darf Mama daher auch gelegentlich zu Fashion Shows begleiten – meist im stylishen Partnerlook.

Julia Fox auf der Pariser Fashion Week 2023

Julia Fox, Schauspielerin

Schauspielerin Julia Fox mit ihrem Sohn Valentino bei einer Fashionshow 2022

