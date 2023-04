Schwester hat Krebs: Honey Boo Boo macht Fans eine Ansage!

Honey Boo Boo (17) spricht Klartext auf Social Media! Durch ihre Teilnahme an Kinderschönheitswettbewerben war die TV-Bekanntheit im Alter von sechs Jahren in der Realityshow Toddlers and Tiaras aufgetreten. Von 2012 bis 2014 hatte sie mit "Here Comes Honey Boo Boo" ihr eigenes TV-Format. Auch ihre Mutter, bekannt als Mama June (43), und ihre drei Schwestern wurden daher jahrelang von Kameras begleitet. Vergangenen Monat musste die Familie eine traurige Nachricht verkraften: Anna Cardwell ist an Krebs erkrankt. Ihre Schwester äußert sich nun auf Social Media: So reagiert Honey Boo Boo auf die Diagnose!

Auf Instagram teilt sie einen Artikel über das schwierige Gesundheits-Update und schreibt: "Das meine ich, wenn ich sage, dass man nie wirklich weiß, was jemand zu Hause durchmacht. Egal, wie berühmt jemand ist." Von Hate im Netz hat der Realitystar während dieser harten Zeit wohl die Nase voll und stellt klar: "Ja, ich bin sehr berühmt, aber mir und meiner Familie passiert ganz normaler Scheiß und das solltet ihr alle so schnell wie möglich begreifen."

Das Familienleben war für die 17-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Alana heißt, bislang keine leichte Reise. Im vergangenen Jahr wurde ihrer Mutter June Shannon endgültig das Sorgerecht entzogen. Seither ist ihre Schwester Lauryn Efird – besser bekannt als Pumpkin – für Honey verantwortlich. "Alana hat die Entscheidung getroffen, in diesem Umfeld zu bleiben", hatte das ehemalige Familienoberhaupt berichtet.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Bekanntheit

Instagram / honeybooboo Reality-TV-Star Honey Boo Boo im September 2020

Getty Images June Shannon mit ihrer Tochter Honey Boo Boo bei der Premiere von "Marriage Bootcamp", 2015

