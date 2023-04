Nach Toms Tod: Frau Kelsey Parker hat einen Tick entwickelt

Kelsey Parker macht ein Geständnis. Im März des vergangenen Jahres verlor die Vloggerin ihren geliebten Ehemann: Der The Wanted-Star Tom Parker (✝33) hat den Kampf gegen den Krebs verloren und starb im Alter von nur 33 Jahren. Das erste Weihnachtsfest ohne ihren Mann und Vater war für Kelsey und die beiden Kinder besonders hart. Nun jährte sich auch der erste Todestag – und das löste bei der Blondine etwas aus.

Kelsey verriet, dass sie nach dem Verlust ihres Mannes Tom durch einen Hirntumor im vergangenen Jahr einen "Tick" entwickelt hat. Die 33-jährige Schauspielerin gab zu, dass die Angst, die der einjährige Todestag ihres Mannes mit sich brachte, diese Störung verursachte: "Anfang März fing ich an, mich ständig zu räuspern, ich hatte Geburtstag, Muttertag und es war ein Jahr her, dass wir Tom verloren haben", verriet sie in der Sendung "Loose Women".

"Man erlebt den Tod noch einmal. Wenn ich die Musik höre und Tom sehe, kann ich einfach nicht glauben, dass ich ihn nie wieder sehen werde. Das bricht mir das Herz", gestand sie weiter. "Die ganze Zeit, als Bodhi sagte: 'Das ist mein Vater'. Es ist herzzerreißend. Meine Kinder sind jetzt zwei und drei Jahre alt und haben keinen Vater mehr."

Getty Images Tom Parker, Sänger

Getty Images Tom Parker mit seiner Frau Kelsey

Getty Images Tom Parker, Sänger

