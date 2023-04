Khloé Kardashian ist "Single": Nutzt sie bald Online-Dating?

Ist Khloé Kardashian (38) bereit für eine neue Liebe? Ihre jahrelange On-off-Beziehung mit Tristan Thompson (32) hatte das Leben der TV-Bekanntheit auf den Kopf gestellt. Mit dem Basketballspieler hat sie inzwischen zwei Kinder, musste nach mehreren Versuchen aber einsehen, dass seine Untreue wohl kein Ende nehmen wird. Aufgrund der gemeinsamen Sprösslinge verbringen die The Kardashians-Stars weiterhin viel Zeit miteinander und sorgen damit regelmäßig für Gerüchte um ein Liebes-Comeback. Nun äußert Khloé sich zu ihrem Beziehungsstatus!

In "The Jennifer Hudson Show" beantwortet sie die Frage nach ihrem aktuellen Status mit "Single". Die Welt des Online-Datings habe sie bisher nicht erkundet, will dies aber für die Zukunft nicht ausschließen: "Ich will nicht 'nie' sagen, denn wer weiß, wo ich nächstes Jahr sein werde, aber im Moment habe ich es noch nicht getan." Da ihre Fans schon seit der Geburt ihres Sohnes im August ungeduldig auf die Bekanntgabe seines Namens warten, erklärt sie, wieso er so lange geheim bleibt: "Ich habe auf die Premiere unserer Show gewartet und hatte gar nicht realisiert, wie lange das noch dauern würde."

Dass Khloé sich nach wie vor als Single sieht, musste sie bereits mehrmals betonen, da Fans bei jeder Gelegenheit auf eine erneute Annäherung spekulieren. Aus diesem Grund hatte die Zweifachmama sich sogar einen Spaß mit ihren Followern erlaubt und absichtlich verdächtige Sprüche über die Liebe auf Social Media geteilt. "Single zu sein und Liebes-Zitate zu posten, um die Leute zu verwirren, ist ein anderes Level von Spaß", stellte sie daraufhin klar.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, ihre Tochter True Thompson und ihr Sohn

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

