Kurz nach Geburt: Amy Childs' Tochter kuschelt mit Schwester

Amy Childs (32) teilt einen niedlichen Familienmoment! Die britische Reality-TV-Bekanntheit hatte erst in der vergangenen Woche gemeinsam mit ihrem Partner Billy Delbosq Zwillinge auf der Welt begrüßt: Ein Mädchen und einen Jungen. Die einstige The Only Way Is Essex-Darstellerin hat aus früheren Beziehungen schon zwei Kids. Amys älteste Tochter Polly lernte nun ihre neugeborene Schwester kennen – und könnte wohl nicht stolzer sein!

"Wenn euch das nicht zum Lächeln bringt, weiß ich auch nicht", schreibt die 32-Jährige nun in ihrer Instagrams-Story. In einem süßen Clip hält ihre fünfjährige Tochter Polly das kleine Baby auf dem Schoß und wirkt total beeindruckt. "Ich liebe sie. Sie liebt mich auch", meint die Kleine zu ihrer Mama und scheint aus dem Strahlen nicht mehr rauszukommen. "Oh Polly, ich weine gerade sehr, du wirst eine tolle große Schwester sein", freut sich Amy und fügt ganz emotional hinzu: "Wie konnte ich nur so viel Glück haben?"

Eigentlich war die Familienplanung der Beauty nach Polly und ihrem vierjährigen Sohn Ritchie wohl abgeschlossen. Wie Amy im vergangenen Jahr gegenüber Ok! verriet, habe sich ihre Meinung aber wegen ihres Partners geändert: "Ich wollte eigentlich nicht noch mehr Kinder. Aber als ich Bill getroffen habe, dachte ich: 'Weißt du was, ich möchte doch noch eins'."

Instagram / amychilds1990 Billy Delbosq und Amy Childs mit ihren Zwillingen, April 2023

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, Britische Reality-TV-Bekanntheit

