Nach Krebsdiagnose: Mama June und Tochter Anna wiedervereint

In harten Zeiten kann Anna Cardwell auf ihre Familie zählen! Mit ihren drei jüngeren Schwestern und ihrer Mutter June Shannon (43) war sie von 2012 bis 2014 in der Realityshow "Here Comes Honey Boo Boo" zu sehen. Doch es gab immer öfter Zoff mit ihrer Mutter und die beiden gingen schließlich getrennte Wege. Im Januar wurde die 28-Jährige von einem Schicksalsschlag getroffen – bei ihr wurde Krebs diagnostiziert. In dieser schweren Zeit haben die Realitystars wohl tatsächlich ihre Differenzen hinter sich lassen können: Mama June steht ihrer Tochter bei der Chemotherapie zur Seite!

Vor wenigen Tagen begleitete die 43-Jährige ihre älteste Tochter zur zweiten Sitzung ihrer Chemotherapie. Diese Gelegenheit nutzte die Familie, um sich am Krankenhausbett gemeinsam von Fotografen ablichten zu lassen. Informationen der Bildagentur MEGA zufolge waren auch Annas älteste Tochter, ihr Freund, ihre Schwestern Jessica (26) und Alana (17) sowie Junes Ehemann mit dabei. Eine Quelle aus dem Kreis der Familie berichtete: "June ist an der Seite ihrer Tochter und unterstützt sie voll und ganz bei dieser schrecklichen Qual, die sie überstehen muss". Die ganze Familie versammle sich zurzeit um die Erkrankte und tue alles, damit sie sich wohlfühlt.

Ein anderer Insider hatte bereits offenbart, dass Mama June schon seit etwa einem Jahr wieder an ihrem Verhältnis zu Anna arbeite. Die erschütternde Diagnose soll die Annäherung aber deutlich beschleunigt haben: "June wusste sofort, dass sie nach der Diagnose für ihre Tochter da sein muss und ist der Meinung, dass die Vergangenheit einfach der Vergangenheit angehört."

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell im März 2023

Getty Images June Shannon in Los Angeles, 2018

