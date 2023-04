Einen Tag nach ihrer Abtreibung: Anne Wünsche lenkt sich ab

Anne Wünsche (31) will auf andere Gedanken kommen. Die Influencerin verkündete vergangenen Woche, dass sie nach drei Kindern wieder schwanger ist – ungeplant. Ganz ehrlich erklärte sie ihren Fans: Sie sei schockiert von der Schwangerschaft gewesen und wolle das Baby nicht behalten. Gestern fand der Schwangerschaftsabbruch schließlich statt – und um sich von dem emotionalen Tag in der Klink abzulenken, stürzt sich Anne in die Arbeit und den Haushalt.

"Ich glaube, man sieht mir so ein bisschen den Tag von gestern noch im Gesicht an. War nicht easy, war nicht einfach", berichtet die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story. Zeit zum Erholen bleibt ihr offenbar aber nicht. "Heute lenke ich mich komplett mit Arbeit ab. Es gibt unendlich viel zu tun", meint sie. Sie könne sich aber auch keine Auszeit gönnen – vor allem wegen ihrer Kids und ihrer Projekte. "Man muss ja weitermachen [...] Ich kann jetzt nicht aufhören Mama zu sein oder aufhören zu arbeiten. [...] Man hat keine Wahl."

Dass die dreifache Mutter so offen mit ihrer Abtreibung umgeht, stößt bei vielen Fans auf Unverständnis – Jenefer Riili spricht der Schauspielerin aber Mut zu. "Du bist eine Stimme für ganz viele Frauen. Dein Körper, deine Entscheidungen", schrieb die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin gestern unter Annes Beitrag zu ihrem Schwangerschaftsabbruch.

Anne Wünsche im April 2023

Anne Wünsche im März 2023

Anne Wünsche im März 2023

