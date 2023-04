So feierte Queen Elizabeth (†) jedes Jahr ihren Geburtstag

Sie feierte ihren Ehrentag immer zweimal! Als Queen Elizabeth II. letzten September auf dem Schloss Balmoral in Schottland verstarb, trauerte die ganze Welt um die britische Monarchin. Heute wäre die Queen 97 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres diesjährigen Geburtstags erinnert jetzt ihre Familie mit einem rührenden Post an ihren unglaublichen Lebenslauf. Aber was machte die Königin von England am 21. April in den vergangenen Jahren?

Laut Angaben der Bunte folgte die Regentin einem recht ähnlichen Tagesablauf an ihrem alljährlichen Ehrentag. Zunächst fuhr sie zum königlichen Landsitz nach Sandringham, wo sie im privaten Familienkreis ihren Geburtstag zelebrierte. Gängigerweise wurden am 21. April als Zeichen der Ehre auch Kanonenschüsse für sie abgefeuert. Bei der legendären Trooping the Colour-Militärparade präsentierte sich Majestät Elizabeth II. für die Öffentlichkeit ein zweites Mal.

Erst im vergangenem Jahr feierte die britische Königin ihr 70. Thronjubiläum. Zwar konnte sie selbst aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein, dennoch zeigte sie sich zumindest vom Balkon aus. Auf alle Fälle war die damals 96-Jährige zutiefst gerührt von dem Spektakel: "Obwohl ich vielleicht nicht an jeder Veranstaltung persönlich teilgenommen habe, war mein Herz bei euch allen", hieß es in einem Statement der Feierlichkeit auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Großbritanniens Queen Elizabeth II. an ihrem 90. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth, Königin von Großbritannien

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 1987

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de