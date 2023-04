"Zusammengebrochen": So schlimm war Sucht für Bam Margera

Bam Margera (43) hat einiges durchgemacht. Der Co-Moderator von Jackass sorgte innerhalb eines Jahres für jede Menge Schlagzeilen: Im Sommer 2022 brach der TV-Star zweimal aus einer Entzugsklinik aus, in der er sich wegen Alkohol- und Drogenproblemen befunden hatte. Mittlerweile hat der MTV-Star seine Therapie beendet und wurde prompt wieder auffällig. So floh er beispielsweise nach einer körperlichen Auseinandersetzung vor wenigen Tagen vor der Polizei. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich Bam so verhalten hat?

Im April 2016 hatte der Skateboarder in der Sendung "Family Therapy With Dr. Jenn" über seine Suchtprobleme gesprochen. "Das war der Zeitpunkt, an dem ich nicht einmal mehr zum Spaß oder aus Geselligkeit getrunken habe. Ich habe nur getrunken, weil ich total deprimiert war", hatte Brandon Cole Margera – wie der Moderator mit bürgerlichem Namen heißt – zugegeben. Er habe an nichts mehr anderes denken können und sah nur im Alkohol und den Drogen eine Lösung. "Es scheint, als wäre alles irgendwann zusammengebrochen", hatte er sich eingestanden.

Dass er nach seinem Entzug allerdings wieder rückfällig geworden ist, hat für seine Noch-Ehefrau Nicole Boyd das Fass wohl zum Überlaufen gebracht: Die Mutter seines Sohnes hat Anfang dieses Jahres nach fast zehn Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Wie ein Insider TMZ verraten hat, soll sie zudem eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex beantragt haben, in der Hoffnung, dass ihr gemeinsamer Sohn Phoenix durch das Verhalten seines Vaters nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.

Getty Images Bam Margera im September 2011

Instagram / bam__margera Bam Margera im Januar 2023

Instagram / bam__margera Bam Margera und Nicole Boyd mit ihrem Sohn Phoenix

