Das sind die coolsten Red-Carpet-Looks vom Krönungskonzert!

Der krönende Abschluss der Feierlichkeiten! Am Samstagmittag wurde König Charles III. (74) in einer spektakulären Zeremonie zum Oberhaupt der britischen Monarchie erklärt. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, findet einen Tag später heute ein Konzert zu Ehren des Regenten statt. Unter den geladenen Gästen sind auch zahlreiche Promis – und die schmeißen sich für das royale Event ganz schön in Schale! Promiflash hat für euch die besten Outfits zusammengefasst!

Kurz vor beginn der Show, die vor dem Windsor Castle stattfindet, schlendern die Promis über den roten Teppich und zeigen sich dabei von ihrer besten Seite. Allen voran Nicole Scherzinger (44)! Die einstige Pussycat Dolls-Sängerin trug ein knallenges schwarzes Kleid mit XXL-Beinschlitz und strassbesetzten Trägern. Auch Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (42) ist da. Sie überzeugt in einem edlen schwarzen Glitzeranzug.

Der britische Musiker Olly Murs (38) entscheidet sich hingegen für einen komplett weißen Look, bestehend aus einem schlichten Top und einem Anzug, mit einer riesigen weißen Rose. Auch Designerin Stella McCartney (51) zeigt sich in einem coolen grauen Blazer mit einer engen Lederhose. Andrea Bocelli (64) schlürfte in einem ziemlich legeren Jogging-Anzug-Style über den Red Carpet, kurz bevor er auf der Bühne performen wird.

Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Stella McCartney beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Andrea Bocelli beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de