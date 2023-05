Alessia Herren erinnert an Vatertag an ihren Papa Willi (†)

Alessia Herren (21) gedenkt ihres Vaters. Im April 2021 musste die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin einen schrecklichen Verlust verkraften: Ihr Papa Willi starb im Alter von nur 45 Jahren. Wie schwer sie der Tod des einstigen Lindenstraße-Darstellers getroffen hat, macht die Influencerin immer wieder auf Social Media deutlich. Auch anlässlich des heutigen Vatertags widmet sie ihrem Vater Willi einen emotionalen Post.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin mehrere Fotos, die sie an der Seite ihres Vaters zeigen. "Ich liebe dich, mein über alles geliebter Engel. Für immer vermisst und nie vergessen", schrieb Alessia dazu. Sie sei sich sicher, dass er über ein Leben lang über sie und ihre Familie wachen werde. Vor allem glaube sie, dass er ihr ihre Tochter geschickt habe. Denn diese sei genau zwei Jahre später an dem Tag zur Welt gekommen, an dem das letzte gemeinsame Foto mit Willi entstanden ist. "Du bist der beste Papa und Opa", fasste sie zusammen.

Neben Willi richtete Alessia aber auch ein paar Worte an ihren Mann. "Du bist der allerbeste Papa für unsere Tochter. Wir lieben dich", betonte die 21-Jährige. Die beiden hatten sich im Februar dieses Jahres das Jawort gegeben.

Anzeige

Instagram / williherren Alessia und Willi Herren

Anzeige

ActionPress Willi Herren und seine Tochter Alessia

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de