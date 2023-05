Serbien-Spruch: Jakub Merlan-Jarecki rechtfertigt Aussage

Jakub Merlan-Jarecki (27) sieht kein Problem in seinem Spruch gegenüber Nikola Glumac. In der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt war der Fußballer ziemlich mit Gloria Glumac aneinandergeraten. Die Zuschauer empfanden besonders eine Aussage als problematisch. "Du hast ihn aus dem Sexurlaub aus Serbien mitgenommen und an die Leine genommen", hatte der 27-Jährige in Bezug auf ihren Noch-Ehemann gewettert. Gegenüber Promiflash rechtfertigte Jakub diesen Ausraster nun.

