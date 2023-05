Geduldig? So stellt sich Kim Kardashian ihren Traummann vor

Sie hat genaue Vorstellungen von ihrem Partner. Kim Kardashian (42) trennte sich vor rund zwei Jahren von ihrem Ex Kanye West (45). Mittlerweile soll der Rapper wieder verheiratet sein und in der Designerin Bianca Censori seine große Liebe gefunden haben. Kim hingegen ist aktuell Single und konzentriert sich auf ihre Kinder. Von ihrem Traumpartner hat die Keeping up with the Kardashians-Beauty dennoch genaue Vorstellungen.

In einer Szene der neuen Staffel von "The Kardashians" erzählt Kim ihren Freundinnen, welche Eigenschaften sie sich von einem Mann wünscht. Er müsse sie beschützen und ihre Freunde und Familie sollten ihn lieben. Außerdem will sie mit ihm zusammen Gesichtsbehandlungen machen. Schöne Beißer scheinen der Beauty besonders wichtig zu sein. "Gute Zähne – je gerader, desto geiler werde ich!", verrät der TV-Star. Kims Traummann soll zudem schlau, freundlich und ein Vorbild für ihre Kinder sein! Die Liste umfasst insgesamt 36 Anforderungen. Ob Kim da bald der Richtige über den Weg läuft?

Zuletzt war die Beauty mit Pete Davidson (29) zusammen. Im August des vergangenen Jahres trennten sich Kim und der Comedian allerdings nach nur neun Monaten wieder. "Sie haben viel Liebe und Respekt füreinander, aber sie fanden, dass die große Entfernung und ihre anspruchsvollen Zeitpläne es wirklich schwierig machten, eine Beziehung zu führen", verriet ein Insider damals E! News.

Getty Images Kanye West im Februar 2022

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

