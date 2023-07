Darum nahmen Gloria und Nikola bei "Temptation Island" teil!

Darum wollten sie den Treuetest im TV! Die Reality-TV-Teilnehmer Gloria und Nikola Glumac hatten 2022 bei Temptation Island für Schlagzeilen gesorgt. Weil die Stuttgarterin des Öfteren ihre Stimme erhoben hatte, ist deren Beziehung bis heute umstritten – und das, obwohl die Eheleute inzwischen getrennte Wege gehen. Gloria verrät nun, was die beiden damals eigentlich zur Showteilnahme bei "Temptation Island" bewegt hatte!

In der ZDF-Sendung "13 Fragen" darf sich die Blondine in eine Diskussion zum Thema Datingshows einbringen. Sie erklärt, den Treuetest bereits vor der Eheschließung habe machen zu wollen – da Nikola die deutsche Aufenthaltsgenehmigung allerdings nur mit Trauschein habe bekommen können, hatten sie schneller heiraten müssen, als gewollt. Glorias Reaktion sei daher so ausgefallen: "Gut, dann machen wir den Check halt danach." Im Nachgang sei ihnen allerdings bewusst geworden, dass die Beziehung toxisch sei und inzwischen sei das TV-Gesicht sogar froh, keine Kinder mit Nikola bekommen zu haben.

Erst vor Kurzem hatte Gloria noch in einem Q&A auf Instagram verraten, rückblickend betrachtet besser nicht an dem TV-Format teilgenommen zu haben. Dieses hätte ihre Beziehung nämlich zerstört. Sie räumte zudem ein, nach der Fernseherfahrung zur Paartherapie habe gehen zu wollen, was ihr Ehemann jedoch abgelehnt hätte.

Instagram Gloria Glumac im Juni 2023

Instagram Nikola Glumac im Juni 2023

Instagram Gloria Glumac im Mai 2023

