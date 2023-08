Sieht Mike Heiter seine Tochter seit Elena-Trennung oft?

Haben sich die Wogen inzwischen geglättet? 2020 hatten Mike Heiter (31) und Elena Miras (31) überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Nur kurz darauf entfachte ein regelrechter Rosenkrieg zwischen den Realitystars. Der ehemalige Love Island-Teilnehmer warf seiner Ex unter anderem vor, ihm ihre gemeinsame Tochter Aylen vorzuenthalten. Hat sich das inzwischen geändert? Mike verrät jetzt, wie es um den Kontakt zu seinem Kind steht.

"Leider sehen wir uns zu wenig, aber der Kontakt ist da", berichtet der 31-Jährige im Interview mit Bild. Der Influencer erklärt, dass er seine Kleine vor allem aufgrund der Entfernung kaum sehe – während er in Deutschland lebt, wohnt Aylen mit ihrer Mutter Elena in der Schweiz. "Mir wäre es am liebsten, wenn ich sie jede Woche sehe", gesteht der TV-Star. Die Treffen mit seinem Kind würden aufgrund der Umstände nur spontan zustande kommen und das auch nur in Anwesenheit seiner Ex. Dennoch habe er Aylen anlässlich ihres Geburtstags Anfang August besuchen können.

Anders als noch im Januar macht Mike seiner Ex im Interview keine Vorhaltungen, dass sie an dem eingeschränkten Kontakt schuld sei. Damals hatte er erzählt, dass die einstige Datingshow-Kandidatin ihrer Tochter beigebracht habe, ihn nicht mehr Papa zu nennen. "Ich werde immer Aylens Vater bleiben – ob du willst oder nicht", hatte er in seiner Instagram-Story klargestellt.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter mit Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter Mike Heiter mit seiner Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter Baby Aylen und Mike Heiter

