Nimmt sich Katharina Wagener nach der Geburt Elternzeit?

Gönnt sich Katharina Wagener (28) nach der Geburt eine Auszeit? Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin und ihr Partner Kevin Yanik erwarten aktuell ihr zweites gemeinsames Kind. 2021 hatte bereits ihr Sohn Leo das Licht der Welt erblickt. Auch jetzt soll es wieder ein Junge werden. Bis zur Geburt ist es zwar noch eine Weile hin – doch weiß Katharina schon, ob sie Elternzeit nehmen wird?

"Da ich selbstständig bin, nehme ich mir keine Elternzeit", verriet die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Dennoch werde sie in den ersten Wochen nach der Entbindung Aufträge absagen und sich auf Social Media etwas zurückziehen, um sich um ihre Kinder zu kümmern. "Aber sobald sich alles eingespielt hat, werde ich wieder arbeiten", versprach die 28-Jährige.

Momentan fühle sich Katharina glücklich, aber auch ein wenig ängstlich: "Ich habe endlich wieder mehr Energie und schaffe zurzeit wahnsinnig viel. Ich genieße die Zeit mit Leo und er mit mir mehr denn je." Privat passieren allerdings auch viele andere Dinge. "Ich versuche, stark zu bleiben, aber leicht ist es nicht", gab die Blondine preis.

Katharina Wagener und Kevin Yanik

Kathi Wagener, "Are You The One?"-Star

Kevin Yanik und Katharina Wagener

